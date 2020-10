Hurtigruten vurderer å selge eiendom på Svalbard

Hurtigruten-gruppen vurderer å selge sin eiendomsportefølje på Svalbard, ifølge en børsmelding.

Hurtigruten eier og drifter tre hoteller, butikker og flere leiligheter på øya. Selskapet driver også en «betydelig aktivitets- og ekskursjonsvirksomhet» som også vurderes solgt.

«Basert på interesse fra flere andre parter har selskapet valgt å initiere en prosess og se på de strategiske alternativene med eienomdsporteføljen på Svalbard», heter det i børsmeldingen.

– Vi har overhodet ikke et akutt behov for kapital, og har derfor heller ikke hastverk, presiserer adm. direktør for Hurtigruten Svalbard Per Brochmann, til DN.

Brochmann understreker at det er han som skal sitte i førersetet i forhandlingene, og at prosessen derfor ble utsatt til nå.

Ifølge børsmeldingen vil ikke driften gjennom Hurtigruten Svalbard påvirkes av et eventuelt salg. Carnegie er hyret inn som rådgiver og «prosessen kan eller kan ikke ende med en transaksjon», ifølge børsmeldingen.