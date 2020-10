Frykter kollaps i Statens vegvesen

– Vi frykter at Statens vegvesens fagmiljø skal kollapse. Vi ser en massiv kompetanseflukt og at de ikke lenger har nok ressurser til å gjennomføre samfunnskritiske oppgaver, sier ingeniørorganisasjonen NITOs hovedtillitsvalgte i Vegvesenet, Siw Tyldum til VG.

Hun trekker frem flere årsaker til denne utviklingen.

– Regionreformen og overgang fra geografiske regioner til landsdekkende divisjoner har ført til at Vegvesenet har mistet mye verdifull kompetanse. Rundt 1.400 ansatte og deres oppgaver er overført til de nye fylkene, mens 1.600 ansatte har sagt opp som følge av usikkerhet og uro. På kort tid har dermed Statens vegvesen gått fra 7.500 ansatte til rundt 4.500 ansatte, sier Tyldum.

Nye Veier AS

Hun får full støtte av adm. direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund, som organiserer selskap som bygger ut veiene våre.

– Vi har fullt ut støttet omorganiseringene innen denne sektoren, inkludert regionreformen og opprettelsen av Nye Veier AS. Men vi ser også at konsekvensen har blitt at Statens vegvesen tappes for ressurser og folk som gjør at sentrale samfunnsberedskapsoppgaver er truet, blant annet beredskap og veivedlikehold. Vi ser det samme som Tyldum; det er på tide å slå alarm, sier Brodtkorb.

Nasjonal transportplan

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier han tar signalene.

– Jeg tror vi skal være ærlige på at regionreformen og tap av 1.300-1.400 årsverk har blitt en utfordring for Statens vegvesen. Vi ønsker ikke et svakt veivesen, snarere tvert om. Jeg tror at når vi legger fram Nasjonal transportplan i mars, så vil folk se at vi satser på Statens vegvesen og at det vil være en meget attraktiv høyteknologisk arbeidsplass i mange år fremover, sier statsråden.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland sier de er i full gang med å bygge en ny organisasjon.

– Jeg sier til våre folk at vi skal beholde medarbeidere og bygge ny kompetanse. Vi kommer til å rekruttere nye medarbeidere, sier Hovland.