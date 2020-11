STENGT FOR PASSASJERER: Danske myndigheter iverksetter strenge tiltak for å hindre smittespredning. Det fører til at Color Line (bildet) stenger all passasjertrafikk med sine ferger til og fra Nord-Jylland. Men Fjord Line tar fortsatt med reisende på strekningen Kristiansand-Hirtshals. Foto: NTB