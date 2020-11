SoftBank investerer en kvart milliard dollar i elektriske sparkesykler

Det tyske selskapet TIER, som tilbyr utleie av elektriske sparkesykler, annonserte tirsdag at det har hentet 250 millioner dollar i frisk kapital i serie C-finansieringsrunde ledet av SoftBank Vision Fund 2, melder selskapet i en pressemelding.

Formålet med denne nye finansieringen er å utvide selskapets dekning i Europa betydelig, både ved å akselerere utvidelsen i strategiske vekstmarkeder og raskt utvide TIER Energy Network.

TIER Energy Network skal sørge for tusenvis av ladestasjoner installert i byer over hele Europa.

ENERGINETTVERK: TIER Power Box er en del av selskapets satsning for å danne et ladenettverk. Foto: TIER

I tillegg til den lukkede investeringsrunden i C, er TIER for tiden i ferd med å sikre seg en betydelig gjeldsfasilitet for å finansiere en kjøretøy-utvidelse.

TIER Mobility opererer i mer enn 80 byer i 10 land. Selskapet har hovedkontor i Berlin og har omtrent 900 ansatte.