Edison har nådd milepæl i testingen av elektrisk semitrailer

Southern California Edisons testflåte, bestående av 38 semitrailere, har nådd en test-milepæl etter å ha tilbakelagt 500.000 miles, som tilsvarer rundt 800.000 kilometer. Det største datterselskapet til Edison International tar med det utviklingen ett skritt videre og skal gjennomføre mer omfattende tester. Målet er å sette semitraileren i produksjon i 2022, melder Insideevs.

SCE, som drifter mer enn 6.200 kjøretøy, vil bruke pre-produksjon prototyper fra Freightliner Customer Experience-flåten (CX) i videre testing over en tremånedersperiode.

CX-flåten består av åtte kjøretøy som skal brukes til å teste integrasjonen av helelektriske semitrailere i storskala flåtedrift. «Prototypene skal benyttes til materialtransport og flytting av tungt utstyr fra et California-lager til SCEs servicesentre», ifølge Edison.

Edison stiller med det semitrailerne rådighet for noen av de største kundene deres og håper det vil bidra til å gjøre kjøretøyene bedre, samt at de legger inn bestillinger på et senere tidspunkt.