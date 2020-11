Britisk elbilprodusent på børs til 5,4 mrd. dollar

PÅ VEI TIL BØRS: Arrival planlegger børsnotering via en SPAC-fusjon og verdsettes til 5,4 milliarder dolllar. Her er selskapets varebil- og bussmodeller. Foto: Arrival

Elbilmarkedet får nå enda en børsnotert konkurrent i det Arrival inntar Nasdaq. Børsnoteringen vil skje gjennom en fusjon med et såkalt «blank-check»-selskap, skriver CNBC.

Inngangen til det amerikanske markedet skjer via noe som kalles en SPAC-fusjon, eller «special purpose aquistion companies», i Arrivals tilfelle selskapet CIIG Merger Corp ledet av Peter Cuneo. Av tidligere erfaringer har Cunoe vært konsernsjef for Marvel og Remington, og vil nå fungere som ikke-administrerende styrelder for Arrival.

Fusjonen med CIIG Merger Corp. gir en verdsettelse for Arrival på 5,4 milliarder dollar - en økning på 1,9 milliarder dollar fra verdsettingen i januar. Fusjonen er ventet å fullføres tidlig 2021.

Hva er Arrival?

Arrival konkurrer med Rivian, et selskap som nylig har fått finansiering av Amazon, om å lage elektriske varebiler og busser. I slutten av januar fikk Arrival en bestilling på 10.000 varebiler fra United Parcel Service (UPS), som også er blant investorene. Blant andre investorer finner man Hyundai, Kia og BlackRock.

Det som skiller Arrival fra konkurrentene er at de kun fokuserer på det kommersielle markedet, og sikter seg ikke inn på privatpersoner. Produksjonen av de elektriske bussene er forventet å starte i 4. kvartal neste år, mens produksjonen av varebiler vil starte i 2. kvartal 2022 i følge Arrivals president Avinash Rugoobur.

– Teknologien vår er nå på et modent nivå, og vi ser nå etter å raskt skalere opp virksomheten, sier Rugoobur til CNBC.

Rugoobur legger til at Arrivals kjøretøy kan konkurrere på pris – og til å med være billigere enn dieselkjøretøy.