2027: Her en av dagens DFDS-passasjerferger i Oslo. Om syv år kan reisen med danskebåten gå 100 prosent på hydrogen fremskaffet med dansk havvindkraft.

2027: Her en av dagens DFDS-passasjerferger i Oslo. Om syv år kan reisen med danskebåten gå 100 prosent på hydrogen fremskaffet med dansk havvindkraft. Foto: Dreamstime

Det danske fergerederiet DFDS har sammen med sine partnere søkt EUs innovasjonsfond om støtte til utviklingen av en ferge som skal gå på grønn hydrogen, fremgår det av en melding.

Det er flere selskaper som har gått sammen i dette partnerskapet, der målet er å utvikle en 100 prosent hydrogendrevet ferge som skal betjene danskebåtrutene mellom Oslo, Frederikshavn og København.

Fergen – med prosjektnavnet «Europa Seaways» – kan komme i drift så tidlig som i 2027, enten på danskebåtrutene eller annensteds.

I partnerskapet inngår navn som ABB, Ballard Power Systems Europe, Hexagon Composites' hydrogenvirksomhet Hexagon Purus, Lloyd's Register, Knud E. Hansen, Ørsted og Danmarks Skibskredit.

– En monumental oppgave

Fergen vil bli drevet av energi fra et hydrogenbasert brenselcellesystem med vann som eneste utslipp. Dette systemet skal kunne produsere opptil 23 megawatt for å gi fergen fremdrift. DFDS peker på at de største brenselcellesystemene i dag bare produserer opp mot 5 megawatt.

– Så utviklingen av slike storskala brenselcelleinstallasjoner for en elektrisk ferge er en monumental oppgave, sier DFDS-sjef Torben Carlsen i meldingen.

Med søknaden om EU-støtte øyner partnerskapet fortgang i hydrogenfergeutviklingen. Det skal ifølge DFDS ikke finnes lignende ferger i verden i dag, og rederiet understreker at det derfor er knyttet en stor grad av risiko til fergeprosjektet.

Det er imidlertid kjent at også Norled går med hydrogenfergetanker.

DFDS' «Europa Seaways» vil få en kapasitet på 1.800 passasjerer samt 120 lastebiler eller 380 biler.

Hydrogenet fergen skal gå på, skal produseres fra havvind i København-området.

Det estimeres at fergen med hydrogendriften unngår årlige CO2-utslipp på 64.000 tonn.