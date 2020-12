Fra Equinor til Hurtigruten

BYTTER EQUINOR MED HURTIGRUTEN: Hedda Felin blir sjef for Hurtigruten Norge, men skal ha arbeidssted i Oslo, ikke i Tromsø.

BYTTER EQUINOR MED HURTIGRUTEN: Hedda Felin blir sjef for Hurtigruten Norge, men skal ha arbeidssted i Oslo, ikke i Tromsø. Foto: Øivind Haug

Felin kommer fra Equinor og stillingen som leder for konsernsjefens kontor og rådgiver for konsernsjef Anders Opedal og tidligere toppsjef Eldar Sætre.

Før det ledet hun Equinors olje- og gassvirksomhet på britisk sokkel var og sentral i oppbyggingen av selskapets operasjoner og tilstedeværelse i Storbritannia. Felin har også vært direktør for sikkerhet og bærekraft for Equinors globale letevirksomhet.

1. mars overtar hun ansvaret for Hurtigrutens satsing på en av Norges mest ikoniske merkevarer med syv lavutslippsskip i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes.

Milliardbedrift

Som adm. direktør i Hurtigruten Norge blir hun sjef for en reiselivsbedrift med en årsomsetning på over 3 milliarder kroner og en av Norges største maritime arbeidsplasser.

– Jeg gleder meg til å bli kjent med menneskene både i Hurtigruten og langs hele kysten. Sammen skal vi fortsette veksten og bygge videre på denne helt unike merkevaren, sier Felin.

Konsernsjef Daniel Skjeldam er sikker på hun er den rette til å løfte Hurtigruten Norge inn i fremtiden.

Felin blir en del av konsernledelsen i Hurtigruten Group, og skal ifølge selskapet ha sin arbeidsplass i Oslo.

Fra to til fem skip

På grunn av pandemien og reiserestriksjoner har Hurtigruten Norge måttet redusere driften til et minimum etter at kundegrunnlaget falt bort. Men fra januar skal trafikken trappes betydelig opp.

Samferdselsdepartementet og Hurtigruten har inngått en tilleggsavtale som sikrer at trafikken utvides både i antall skip og anløp.

Fra årsskiftet vil alle de 34 havnene langs ruten fra Bergen til Kirkenes få anløp omtrent annenhver dag.

– Det er en utrolig god nyhet for hele kysten, for lokalpassasjerer og godskunder, og ikke minst for flere hundre sjøfolk som har gått i uvisshet hjemme. Det blir veldig fint å få flere kolleger i arbeid, sier Skjeldam.

Departementet har bestemt at det første kvartal skal seiles med fem av 11 skip i Kystruten Bergen – Kirkenes. Hurtigruten Norge skal drive samtlige fem skip, som skal seile hele strekningen, i motsetning til dagens opplegg som bare gjelder havnene fra Bodø til Kirkenes.

Hurtigruten får en økning i den månedlige betalingen på 14,1 millioner kroner, fra 53,5 millioner kroner til 67,6 millioner som en del av avtalen.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.