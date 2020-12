Transportutslippene faller

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at de samlede utslippene til Norge kom på 42,2 millioner tonn i fjor. Av dette utgjorde utslipp fra veitrafikk 20 prosent, luftfart 3 prosent og jernbane utgjorde 0,1 prosent.

Økt bruk av kollektivtransport samt innfasing av mer miljøvennlig teknologi og drivstoff har vært med på å redusere CO2-utslippet pr. passasjerkilometer og tonnkilometer.

Færre fly med flere passasjerer

For veitrafikken var utslippene 15 prosent lavere i 2019 enn de var i 2010. Dette til tross for at det ble kjørt mer bil i 2019. CO2-utslippet pr. personkilometer gikk ned 29 prosent til 66 gram fra 2010 til 2019.

Busser har det laveste CO2-utslippet pr. passasjerkilometer med 59 gram i 2019. Det er en nedgang på 34 prosent fra 2010.

I innenriks luftfart ble det sluppet ut i underkant av 1,2 millioner tonn CO2 i 2019. Det var en nedgang på 6 prosent fra året før.

Hovedgrunnen til nedgangen er at det blir stadig færre fly med flere passasjerer ombord.

Siden 2010 har de beregnede utslippene av CO2 fra innenriks flygninger gått ned med 1 prosent. Persontransporten mellom norske flyplasser har imidlertid økt betydelig i denne perioden, slik at de faktiske utslippene av CO2 pr. passasjerkilometer har blitt redusert med 9 prosent, til 181 gram. Også for godstransport med fly er utslippene ned med 9 prosent, som en følge av mindre post og pakker.

Stabil jernbane

Utslippene fra jernbanen har vært rimelig stabile de seneste seks årene, etter en nedgang i perioden 2010 til 2013. Det ble sluppet ut i underkant av 43.000 tonn CO2 fra jernbanetransport i fjor. Utslippsberegningene for jernbane omfatter kun dieseldrevne tog.

Samtidig som at passasjer- og godstransporten med jernbane har økt med 19 og 24 prosent siden 2010, har utslippene holdt seg på omtrent det samme nivået de seneste fem årene. I fjor ble CO2-utslippene fra jernbanetransport beregnet til 5,8 gram pr. passasjerkilometer for persontrafikken og 6,5 gram pr. tonnkilometer for godstransporten.