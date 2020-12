Skal busse for 4 mrd.

Norgesbuss har vunnet et større anbud i Oslo sør med oppstart i januar 2022. Anbudet varer i ti år, med mulighet for ytterligere to års forlengelse.

Kontrakten gjelder kjøring med buss i bydelene Søndre Nordstrand, Nordstrand og deler av Nordre Follo. Årlig kontraktssum oppgis til rundt 300 millioner kroner, noe som gir en beregnet totalverdi på cirka 4 milliarder dersom opsjonene tas med.

Totalt vil Norgesbuss benytte 109 el-busser, hvorav flesteparten er såkalte leddbusser. Dette innebærer at nesten hele bussparken i Oslo sør blir utslippsfri om et drøyt år.

Norgesbuss driver busstransport, og hovedaktiviteten er rute- og kontraktkjøring i Oslo, Akershus, Buskerud, Sogn og Fjordane og Rogaland. I tillegg opereres flere flybussruter til og fra Oslo lufthavn.

Virksomheten har en årlig omsetning på cirka 1.500 millioner kroner, rundt 1.300 ansatte og opererer 750 busser. Hovedkontoret ligger på Rosenholm i Nordre Follo kommune. Norgesbuss eies av transportkonsernet Torghatten i Brønnøysund.