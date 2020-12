Byggestart for Fornebubanen

De første spadetakene på den nye strekningen ble tatt på en markering på Fornebu klokken 9.30 fredag.

– Fornebubanen skal bidra til vekst og utvikling på grønne premisser. En ny generasjon skal få sammenhengende tunnelsystem fra Majorstuen i Oslo til Fornebu i Bærum, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) på markeringen.

Banen vil bli cirka 8 kilometer lang og skal ha seks stasjoner. Reisetid fra Majorstuen til Fornebu blir på rundt tolv minutter, ifølge Oslo kommune.

Prislappen beregnes til drøye 16 milliarder kroner.

– Hyppigere avganger og T-bane med stor kapasitet vil bety mindre kø og mindre luftforurensing, og at de i bil også kommer fortere fram, sa byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap), som også var til stede på markeringen.

Han understreket at prosjektet dermed kommer både kommer kollektiv- og bilreisende til gode.

– Men det er et stykke fra første og til siste spadetak. Dette er et stort, komplekst og krevende byggeprosjekt midt i et tett befolket område, sa Johansen.

– Belønningen blir desto større når vi er ferdig, la han til.

Fornebubanen har vært planlagt og diskutert i lang tid. Det første baneforslaget kom allerede i 1919, men et endelig vedtak ble ikke fattet av regjeringen før i 1996, ifølge Aftenposten.

