Massiv hydrogensatsning skal rulles ut i Europa

Daimler, Iveco, OMV, Shell og Volvo har inngått et samarbeid som skal tilrettelegge for en massiv utrulling av hydrogenlastebiler i Europa, fremgår det av en pressemelding fra Volvo tirsdag.

Hydrogensamarbeidet skal hete H2Accelerate og selskapene skal foreta synkroniserte investeringer gjennom hele 2020-tallet. Målet er å legge til rette for en stor utrulling av hydrogendrevet tungtransport og at denne typen transport skal ta en stor markedsandel i Europa.

Fase 1 innebærer produksjon og utrulling av 100 hydrogendrevne lastebiler, samt å sette opp over 20 fyllestasjoner med høy kapasitet. I tillegg skal det testes ut ulike fyllekonsepter og hvilke lokasjoner som er mest aktuelle. I fase 2, som er andre halvdel av 2020-tallet, er målet å rulle ut over 10.000 lastebiler og skape et fullverdig stasjonsnettverk for hydrogenfylling i Europa.

Samarbeidet skal bidra til å oppfylle den europeiske ambisjonen om null netto-utslipp innen 2050.