Anbefaler budet

Torsdag varslet oppkjøpsfondet EQT Infrastructure, en del av EQT Group, at det vil lansere et tilbud om kjøpe alle utestående aksjer i Torghatten gjennom et kontanttilbud.

Den tilbudte prisen i tilbudet er 175 kroner pr. aksje i kontanter for Torghatten uten flyvirksomheten.

Torghatten planlegger å dele ut selskapets aksjer i WF Holding AS (66 prosent), som eier flyselskapet Widerøe, gjennom aksjer i et nystiftet datterselskap – Flyco – til Torghattens aksjonærer. Dette vil skje før eller i forbindelse med gjennomføringen av tilbudet.

Aksjonærene mottar én aksje i Flyco for hver aksje de eier i Torghatten. Hver aksje i Flyco verdsettes til 17 kroner ved utdelingen, fremgår det av meldingen.

Ifølge meldingen fra EQT tilfaller utbyttet dem som er registrert som aksjeeiere i Torghatten i VPS pr. 22. desember, slik at det ikke vil være mulig å erverve nye Torghatten-aksjer med rett til utbytte.