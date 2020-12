Daimler vil børsnotere avdeling som satser på hydrogen

Det tyske bilmerket Daimler vil gjøre som Volkswagen og ta avdelingen for lastebiler på børs, skriver Reuters som viser til den tyske avisen Handelsblatt.

Daimler er mest kjent for Mercedes Benz, og aksjekursen har vært volatil i år. Til tross for at aksjen kollapset i likhet med resten av markedet i mars, har den hentet seg inn igen og er opp 16,5 prosent hittil i år.

Det vises til kilder som også forklarer at det kan skje i 2021 og at avdelingsleder Martin Daum mest sannsynlig vil få kontrakten forlenget med tre år.

For drøyt én uke siden skrev Volvo en pressemelding der selskapet kunngjorde at Daimler, Iveco, OMV, Shell og Volvo har inngått et samarbeid som skal tilrettelegge for en massiv utrulling av hydrogenlastebiler i Europa.

Målet er å legge til rette for en stor utrulling av hydrogendrevet tungtransport og at denne typen transport skal ta en stor markedsandel i Europa.