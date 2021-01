14.01.2021 Trygve Hegnar kommenterte utviklingen på Oslo Børs der dagens nyhet var nok en rekapitalisering av Norwegian. Selskapet kutter nå langdistansevirksomheten og vil slå flere selskaper konkurs. LNG-markedet er godt om dagen og det gir gode rater for befraktere som Awilco LNG og Høegh LNG. Aksjene er opp 50 prosent den siste månedene. Axxis Geo trues av konkurs og ble dagens taper. Norske Skog emisjon og nedsalg sendte aksjen ned på Oslo Børs. Det ble også en ny nedtur for Røkkes grønne aksjer. Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture har falt over 20 prosent siden toppen. DNB steg etter nyheten om at det kan forventes store utbytter fremover. Kahoot og Kongsberg Automotive var blant dagens mest omsatte aksjer. Prosafe falt tilbake og ble en av dagens tapere, etter onsdagens oppgang.