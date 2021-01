Utsetter kapitaljakt til etter corona

– Vi hentet inn 600.000 kroner, og så mente de finansielle rådgiverne våre i London at det var dårlig timing. Så vi besluttet å vente litt med emisjonen, sier Morten Rynning, daglig leder i CityQ.

CityQ er et tidligfaseselskap som vil tilby nyutviklede bilsykler. Håpet er å skape industri og arbeidsplasser innen grønn mobilitet, der i hvert fall en god del av arbeidsplassene kommer i Norge.

Produktet er en elektrisk sykkel med fire hjul med et software-basert drivverk, i kombinasjon med batteristrøm og pedalkraft.

– Sykkelen vil kunne styres og oppgraderes via web, på samme måte som for Tesla, reklamerer Rynning.

Prototypen er satt sammen i Drammen og Son i Akershus. Komposittmaterialene kommer fra Sverige, mens Soon Design i Son har tegnet den.

UTSATT MED ET ÅR: – Midt på sommeren var uansett ikke en bra tid å jobbe med dette, så vi stoppet det, sier Mortne Rynning, daglig leder i CityQ. Foto: Anders Horntvedt

Priset til 65 millioner kroner

Finansavisen skrev i juni 2020 at selskapet var på jakt etter 10 millioner i vekstkapital til en prising på 65 millioner kroner før emisjon.

Nå er emisjonen utsatt til etter corona. Etter å ha testet markedet i juni og juli fikk Rynning klar tilbakemelding fra Novazure, selskapets britiske corporate finance-partner.

Tilsvarende reaksjon kom fra kontinentet, nærmere bestemt fra Roland Berger, et tysk konsulentselskap som støtter CityQ.

– Midt på sommeren var uansett ikke en bra tid å jobbe med dette, så vi stoppet det. I stedet håper vi å få kapitalen på plass i løpet av første halvår 2021, sier Rynning.

I juni 2020 fortalte Rynning om stor interesse for sykkelen, både på kunde- og kapitalsiden.

Potensielle partnere og investorer skulle ha meldt seg fra både Tyskland, Storbritannia og det øvrige Europa.

– Hva skjedde med denne interessen?

– Interessen er fortsatt stor, men interessentene vil komme og se den før de setter penger på prosjektet, og det er ikke så lett med corona. Spådommen vår nå er at reising blir mulig i løpet av andre kvartal, og at penger er på plass innen første halvår, sier Rynning.

Han legger til at over 100 kunder siden i sommer har betalt for å reservere en CityQ-sykkel.

I tillegg har bedriften skal selskapet i løpet av vinteren levere ti CityQ-lastesykler til en pilotkunde i Baltikum. Lastesyklene er en ny variant selskapet designet i løpet av 2020.

– Hva med norske investorer?

– Vi har sjekket litt, og det er ikke mange som satser på hardware. Det å hente penger til nye typer kjøretøy er ikke det enkleste man gjør, heller. Man må gjerne til utlandet, svarer Rynning.

Engasjerer rundt 20 personer

Selv jobber Rynning i øyeblikket full tid med CityQ. CityQ har tre ansatte. I tillegg er 10–15 personer innom på prosjektbasis.

I styret sitter tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Morten Wiese, som har erfaring fra Think.

STYREMEDLEM: Morten Wiese. Foto: Anders Horntvedt

– Hvordan finansierer dere selskapet nå?

– Vi bootstrapper, så alle kostnader kjøres ned til et minimum.

– Samtidig kommer det noe penger inn i selskapet. Vi har noen kundeleveranser, vi har fått inn noen småpenger gjennom internasjonale englenettverk, og samtidig er vi kommet inn på pre seed-programmet hos Kjeller Innovasjon, sier Rynning.

STYREMEDLEM: Ketil Solvik-Olsen. Foto: Fremskrittspartiet

Kjeller Innovasjon er en halvoffentlig inkubator og tidligfase investeringsselskapet. Selskapet var inne med 1,5 prosent eierandeler i selskapet ved inngangen til 2020.

CityQ (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 1,5 0,3 Driftsresultat −0,1 −0,1 Resultat før skatt −0,1 −0,1 Årsresultat −0,1 −0,1 Eiere (ved inngangen til 2020): Morten Rynning (58,1 %), Ragnar Ek (29,0 %), Sharebike (9,7 %), Kjeller Innovasjon (1,5 %), andre (1,7 %).

Nå har det allokert ytterligere 500.000 kroner.