DNB Markets anbefaler kjøp

17. februar presenterer NRC Group sine fjerdekvartalstall. DNB Markets forventer en omsetning i tråd med selskapets guiding og har sendt ut en kjøpsanbefaling på aksjen. Kursmålet er på 35 kroner mens aksjen omsettes for 27,50 kroner tirsdag formiddag.

I oppdateringen beskriver analytiker Simen Mortensen ordreinntaket som akseptabelt. Utfordringen er at ordreboken er tynnest i de segmentene hvor NRC Group trenger å forbedre seg. Det har resultert i et kutt i EBIT-marginen og EPS-prognosene for perioden 2021-2023.

Samtidig er det verdt å merke seg at analytikeren har et bull-case hvor kursmålet er på 55 kroner. Det baserer seg på at ledelsen greier å gjennomføre 2024-ambisjonen om 10 milliarder kroner i omsetning og en EBITA-margin på syv prosent.

«Vår vurdering er at aksjen er et underanalysert vekst-case», skriver DNB Markets.

Det såkalte bear-caset har et kursmål på 20 kroner.