Posten trapper opp hjemlevering i coronastengte kommuner

– Det er forventet økt behov for hjemlevering av pakker i de ti berørte kommunene, og vi utvider derfor tidsvinduet for hjemlevering med tre timer fra klokken 15 til 22 alle dager i uken. Vi er forberedt på å utvide dette ytterligere, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten.

Kunder kan gjennom app eller tekstmelding be om at pakken settes igjen på adressen dersom ingen er hjemme. Varer som ikke kan leveres, vil bli returnert til et av Postens hentesteder og kan hentes der dagen etter.

Postkontorene holder åpent som normalt. Det samme gjør tjenestene Post i Butikk og Postens pakkeutleveringssteder.

Posten opplyser at de har etablert strenge smitteverntiltak som innebærer kontaktfri utlevering av pakker.