«Usikkerheten er høy for 2021 på grunn av lav synlighet på varigheten av reisebegrensninger knyttet til pandemien. Langsiktige effekter av brexit har også ennå å vise seg. Oppkjøpet av HSF Logistics Group er underlagt godkjenning fra myndighetene, men antatt konsolidert fra 1. mai 2021. På denne bakgrunn forventes det at inntektene vil vokse med 20-25 prosent og EBITDA før spesielle poster forventes å være innenfor et område på 3,0-3,5 milliarder kroner», heter det i rapporten.