– Regelen er at den som er først og utløser slike investeringer, må ta regningen. Dersom det er en ladestasjon som gjør at nettselskapet for eksempel må trekke en kabel for å få frem strøm, er det den som må betale investeringene. Det kan derfor gjøre det ulønnsomt for en bensinstasjon å investere i hurtigladere, sier hun.