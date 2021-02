Fergeselskapet Fjord1 økte driftsinntektene med 137 millioner i fjerde kvartal til 826 millioner kroner. Driftsresultatet ble også kraftig forbedret og gjorde et hopp til 122 millioner kroner, mot 41,3 millioner i samme periode i 2019, fremgår det av kvartalsrapporten fredag.

At driftsinntektene økte med 20 prosent i fjerde kvartal kan i stor grad tilskrives de nye kontraktene som startet opp 1. januar 2020 og en justering av fergeindeksen i fjorårets siste kvartal. Samtidig gikk antall passasjerer ned med 22 prosent, til 3,2 millioner reisende.

Resultatet før skatt gjorde også et kraftig byks og snudde fra minus 30,7 millioner kroner til et overskudd på 47,2 millioner.

For 2020 sett under ett hadde Fjord1 driftsinntekter på 3,1 milliarder, mot 2,7 milliarder i 2019, og et resultat før skatt på 206 millioner, mot 253 millioner året før. I tillegg økte EBITDA-marginen med 3 prosent, til 33 prosent.

Porteføljen av langtidskontrakter, til en verdi av 24,1 milliarder kroner, kombinert med lovende langtidsutsikter innenfor økoturisme, gir et solid grunnlag for videre utvikling av Fjord1.

Les hele kvartalsrapporten her.

Fjord1 (Mill. kr) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 826 689 Driftsresultat 112 41,3 Resultat før skatt 47,2 -30,7 Resultat etter skatt 38,9 -17,4