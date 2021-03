I fjor sa Konkurransetilsynet at Vy unnlot å gi fullstendige opplysninger i forbindelse med oppkjøpet av Fjord Tours.

Det førte til at selskapet ble ilagt et gebyr på 7,5 millioner kroner for «å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger i melding om foretakssammenslutning», ifølge en pressemelding.

Nå slipper altså Vy å betale milliongebyret, ifølge en ny melding fra Konkurransetilsynet.

«Bakgrunnen for avgjørelsen er Konkurranseklagenemndas vedtak fra februar som opphevet Konkurransetilsynets vedtak fra mars i fjor. Saken samtidig ble henvist tilbake til helt eller delvis ny behandling», heter det i meldingen.

Tilsynet vil ikke prioritere å opprette ny sak mot Vy.

– Etter en konkret og skjønnsmessig vurdering av flere ulike forhold, herunder den bevismessige situasjonen vel to år etter den meldte foretakssammenslutningen, har tilsynet kommet til at man ikke vil prioritere å opprette en ny sak, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.