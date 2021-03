Turbusser på batteri i Tide

– Det markerer starten på en nullutslippsreise innenfor turbusser vi har sett frem til lenge, sier Tides konsernsjef Roger Harkestad.

Bussen er utviklet og produsert i Kina av den kinesiske bussprodusenten Golden Dragon.

Harkestad sier at de 16 elturbussene vil gi et betydelig kutt i CO2-utslippene.

– Turbusser har et spesielt driftsmønster og stiller strenge krav til rekkevidde og bagasjekapasitet. Det blir derfor viktig å få testet ut og vist at elektriske busser fungerer minst like bra som dieselbusser også i dette segmentet, sier Enovas markedssjef for transport Gunnel Fottland.

Den første elektriske turbussen stasjoneres i Bergen, og vil være tilgjengelig for utleie til både bedrifter og privatpersoner.

Bussen kan ta 49 passasjerer og har en rekkevidde på opp mot 300 kilometer før den må lade.

De neste elturbussene skal lokaliseres i forskjellige områder i Norge for å sikre erfaringer knyttet til drift i varierende klima.

Mens elektriske busser i normal rutetrafikk er et dagligdags syn i flere større norske byer, har elektriske turbusser ligget etter i utviklingen. Årsaken er ifølge Tide og Enova at batteriteknologien ikke har vært moden nok for å gi denne type busser lang nok rekkevidde.

Enovas bidrag omfatter også utviklingen av ladeinfrastruktur for den nye bussparken.