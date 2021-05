«Lastebilens Uber» sikter mot gigantnotering på Wall Street

Det kinesiske selskapet Full Truck Alliance (FTA) sikter mot en notering på New York Stock Exchange til en markedsverdi av 20 til 30 milliarder dollar, skriver CNBC tirsdag.

Det tilsvarer om lag 250 milliarder kroner. I tillegg skal selskapet ligge an til å hente inn 1,5 milliarder dollar i ekstra kapital gjennom noteringen.

Selskapet sammenkobler lastebilsjåfører med privatpersoner og selskaper som trenger frakttransport, og selskapet har dermed ofte blitt omtalt som lastebilbransjens svar på den populære transportappen Uber.

Venter offentliggjøring denne uken

CNBC skriver at Bloomberg meldte om en konfidensiell søknad om notering i februar, men skriver videre at det er ventet at selskapet vi gjøre noteringen offentlig i løpet av denne uken.

CNBCs kilder er imidlertid anonyme, og ryktene er ikke bekreftet av selskapet.

Full Truck Alliance ble dannet etter en sammenslåing av to lastebiltjenester, Yunmanman og Huochebang, i 2017. Selskapet tjener penger ved å kreve medlemsavgift til de som ønsker å sende varer, og tar også et kutt av transaksjoner, omtrent som Uber.

I november samlet Full Truck Alliance 1,7 milliarder dollar fra noen høyt profilerte støttespillere, inkludert SoftBank og Tencent.