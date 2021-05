Økt fleksibilitet for Hurtigruten

Like før nyttår i fjor opplyste Hurtigruten Group at rederiet hadde sikret seg en økt remburs-kapasitet, eller et såkalt «letter of credit capacity», som kunne frigjøre opptil 60 millioner euro i bundet likviditet.

Ifølge en børsmelding onsdag har Hurtigruten avtalt en økning av kapasiteten med 33 millioner euro til 93 millioner euro, eller rundt 940 millioner kroner.

«Denne økningen vil i hovedsak bli brukt til å frigjøre bundet likviditet og styrke selskapets finansielle fleksibilitet ved en forventet heving av reiserestriksjoner og opptrapping av drift i tredje kvartal 2021», heter det.

En remburs er et skriftlig løfte fra kjøpers bank som garanterer betaling dersom betingelsene i rembursen er oppfylt. Bankens betalingsplikt gjelder uansett kjøpers finansielle situasjon.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.