Frp raser mot billigere bompenger bare for elbiler i Oslo

Fremskrittspartiet samferdselspolitisk talsperson Bård Hoksrud raser over avtalen hvor styringsgruppen i Oslo denne uka ble enige om et nytt utkast.

Opprinnelig krevde nemlig Frp at alle bilister skulle få billigere bompasseringer, noe Miljøpartiet De Grønne ikke gikk med på. I den nye avtaler er det kun elbiler som vil bli subsidiert.

– Nok en gang er det de som ikke har råd til å være med på elbilfesten som må betale regningen. Forutsetningen i bompengeforliket fra 2019 var at alle skulle få reduserte takster. Dersom regjeringen lar MDG diktere betingelsene, bryter de avtalen de inngikk med Frp i 2019, sier Hoksrud til NTB.

Mye billigere for elbiler

Det var VG som lørdag omtalte den nye enigheten. Byvekstavtalen innebærer et statlig tilskudd på 5,6 milliarder kroner over ni år. Pengene fra den nye avtalen vil blant annet sørge for et bedre kollektivtilbud, reduserte billettpriser, og reduserte bompenger i hovedstaden.

Den foreslåtte avtalen krever at bomprisen for elbiler reduseres fra ti til seks kroner utenom rushtiden i Osloringen, og at taksten ved bygrensen går ned fra ti til seks kroner utenom rushtiden, og fra 14 til 11 kroner i rushtiden.

Det blir også fem kroner billigere for tyngre kjøretøy med Euro VI teknologi.

– Vi måtte også sikre at Oslo og Viken kan forhandle om økte bomtakster allerede neste år, så vi kan fortsette å bygge ut kollektiv- og sykkeltilbudet som kommer alle til gode. Ikke bare folk med bil. Det er det som trengs for å gjør Oslolufta reinere og for å nå klimamålene, sier miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) til NTB.

Fornøyd med nytt utkast



– Jeg er glad for at det nå foreligger et utkast til tilleggsavtale for Oslo-området som partene er enige om – og som er i tråd med bompengeavtalen fra 2019. Det er en god avtale, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til VG.

Billigere bompasseringer var en forutsetning for å hente ut 5,6 milliarder kroner fra staten, hvorav halvparten går til kollektivtransporten i Stor-Oslo.