2 milliarder i coronastøtte førte til rekordomsetning

Coronapandemien medførte et dårlig år for Ruter målt i antall kollektivreiser. Likevel bidro støttepakkene fra regjeringene til å opprettholde omsetningsveksten og redusere underskuddet til Ruter.

Antall kollektivreiser i 2020 endte på nivå med Ruters første driftsår i 2008. Normalt står billettinntektene for halvparten av inntektene til selskapet, men for 2020 utgjorde billettinntektene kun i underkant av 29 prosent.

RUTER KONSERNET (Mill.kr) 2020 2019 Driftsinntekter 9545,1 9001,1 Driftsresultat −76,1 −179,8 Resultat før skatt −59,9 −148,2 Årsresultat −61,3 −148,9

Mindre kollektivreiser har også medført at gebyrinntektene fra snik har blitt halvert, noe oppveid av økte reklameinntekter på nær 50 prosent.

Massiv coronastøtte

Massiv coronastøtte fra regjeringen har bidratt til å øke de samlede inntektspostene i regnskapet til Ruter. I løpet av 2020 mottok Ruter over 2 milliarder kroner i coronastøtte som tilsvarer over 20 prosent av driftsinntektene.

Mesteparten av støtten er kompensasjon for tapte billettsalg. Ruter har sett på støtten som nødvendig for å kunne opprettholde kollektivtilbudet under corona.

Generelt har kollektivtrafikken har måtte vike for andre mer smittevennlige transportalternativer i 2020. Som en konsekvens har kollektivtrafikken redusert sin markedsandel av motoriserte reiser fra 39,4 prosent til 28,8 prosent.

Ikke i mål med «Fossilfri 2020»

Siden 2015 har Ruter hatt et mål om å kun bruke fornybar energi på transportmidlene ved utgang av 2020. Dette målet gikk ikke i boks innen tiden.

Videre har implementeringen av «Fossilfri 2020» blitt langt dyrere enn antatt. Ruter mener årsaken er veibruksavgiften for alt flytende biodrivstoff som ble innført fra 1. juli 2020.

Ved utgangen av 2020 var andelen fornybar energi i kollektivtransporten på 83 prosent.

Sikter mot en helelektrisk transportflåte innen 2028

Etter Ruter fikk nytt styre i 2017 ble det satt et nytt, ambisiøst klimamål med navn «Utslippsfri 2028». Målet innebærer at alle Ruters transportformer skal være elektrisk drevet innen utgangen av 2028.