Hiver seg på den grønne bølgen og innfører bensin- og dieselforbud

Canada vil forby salg av nye biler og lette lastebiler med forbrenningsmotor fra 2035 i et forsøk på å nå netto nullutslipp innen 2050, sa transportministeren i Canada, Omar Alghabra, i en uttalelse tirsdag, ifølge Reuters.

Det medfører at det kun skal selges nullutslippsbiler og lastebiler fra 2035. Målet skal nås gjennom en miks av investeringer og reguleringer for å hjelpe industriens omstilling.

Regjeringen vil sette delmål for 2025 og 2030 for å nå hovedmålet i 2035.

Alghabra uttalte også at mer enn 600 millioner canadiske dollar, cirka 4,17 milliarder kroner, allerede er brukt i insentivprogrammet for å få canadiere til å kjøpe nullutslippsbiler.

«Vi er forpliktet til å tilpasse Canadas salgsmål for nullutslippsbiler med målene i de mest ambisiøse nordamerikanske jurisdiksjonene» sa miljøminister Jonathan Wilkinson i en uttalelse.

Følger etter

Med forbudet følger Canada i fotsporene til Storbritannia, som i fjor lanserte at de vil forby salget av nye kjøretøy med forbrenningsmotor fra 2030.

USA har foreløpig ikke fastsatt noen sluttdato eller forbud for forbrenningsmotorer, men California, som er det største amerikanske bilmarkedet, uttalte i fjor at de kun vil satse på elektriske biler fra 2035.

Den canadiske provinsen Quebec har også satt det samme målet, mens British Columbia har innført et totalforbud for salg av biler og lastebiler med forbrenningsmotor fra 2040.

«Vi skal investere i rabatter på miljøvennlige valg, ladestasjoner, skattelette og støtte overgangskostnadene i bransjen», påpeker Wilkinson.

Direktør i advokatgruppen Environmental Defense, Keith Brooks, mener det er avgjørende at utslippene fra kjøretøy begrenses for å nå klimamålene. Han sier til Reuters at kun 3,5 prosent av kjøretøyene som nå selges i Canada er elektriske.