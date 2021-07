Første gang på tjue år: Ny bilfavoritt i USA

Toyota slår forventningene og for første gang i løpet av et kvartal har Toyota overgått General Motors i USA. Nå forventes Toyota å bli den bestselgende bilprodusentene i USA.

I andre kvartal solgte Toyota 688.813 biler. Det topper General Motors salg av 688.236 biler.

Sist gang General Motors ikke var den bestselgende bilprodusenten i et kvartal i USA var da Ford utkonkurrerte de i tredje kvartal 1998, skriver CNBC.

Bedre håndtering av den globale halvledermangelen

Brikker av halvledere er viktige komponenter i moderne kjøretøy. Så langt har den globale mangelen på halvlederbrikker hemmet bilproduksjonen betydelig, og det er en krise som kan vedvare i flere år.

Japanske bilprodusenter, spesielt Toyota, har klart å håndtere krisen bedre enn sine amerikanske konkurrenter, og dette har gitt utslag i tallene.

I mai rapporterte Reuters at Toyota bygde opp et lager av halvlederbrikker, som er en viktig komponent i moderne kjøretøy. Videre meldte selskapet at de selv ikke ble rammet av den globale halvledermangelen på kort sikt.

Vil svinge i markedsandelene fremover

Administrerende direktør Jessica Caldwell fra Edmunds sier at Toyota er kjent for å se langt frem i forsyningskjeden og har mer erfaring med å administrere lavere varebeholdninger.

Caldwell forventer at det kan være store svingninger i amerikanske markedsandeler i år på grunn av mangelen på deler.

Den eneste måten Toyota kan bli hemmet fra å være den bestselgende bilprodusenten i USA er om Ford rapporterer salg over forventningene på 645.000 biler dette kvartalet. Ford har tidligere meldt at de forventer å miste halvparten av produksjonen grunnet chip-mangelen.