FULL STANS: Corona-pandemien satte en stopper for store deler av Color Lines fergetrafikk mellom Norge og Sverige, Danmark og Tyskland i mars i fjor. Det ga tidenes svakeste resultat for fergerederiet, noe som også preger konsernregnskapet til O.N. Sunde. På bildet «Color Viking», et av rederiets to ferger som trafikkerer strekningen mellom Sandefjord og Strömstad. Foto: Color Line