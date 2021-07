BoA ser 40 prosent oppside hos taxikjempe

Bank of America-analytikere mener Uber er billig priset sammenlignet med lignende selskaper og tror aksjen har mye å gå på, i følge CNBC.

Dette begrunner de med at de tror selskapet vil nå break-even i år, og oppnå et lønnsomt resultat for første gang.

BoA trekker også frem Ubers betydelige aksjepost på 12,8 prosent i Didi, som hadde første handelsdag på Wall Street onsdag. Didi er også et haikeselskap i tråd med Uber, og har gått 16 prosent siden notering. Ved handelsslutt torsdag ble selskapet priset til en markedsverdi på 79 milliarder dollar, tilsvarende 685 milliarder kroner, i følge CNBC.

BoAs har fra før et kursmål på 71 dollar, men analytikerne tror aksjen kan gå mer enn som så. Likevel innebærer kursmålet på 71 dollar en økning på 40 prosent fra gårdagens sluttkurs på 50,59 dollar.

Tidligere i år annonserte Uber at de ønsker å frakte mer enn bare mat og mennesker - cannabis kan bli neste leveranse . Selskapet blir også snart å finne på andre skjermer enn mobilen, da historien om selskapets reise skal bli til en serie.