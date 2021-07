Tre konkurrenter går sammen i elektrisk milliardsamarbeid

De tre store europeiske lastebilprodusentene, Daimler Trucks, Volvo og Traton, nærmer seg signering av en ikke-bindende samarbeidsavtale for å utvikle et offentlig ladenettverk rettet mot elektriske lastebiler og busser, ifølge en melding fra selskapene.

Mangel på lade-infrastruktur for større kjøretøy er et sentralt hinder for overgangen til elektriske lastebiler og busser, og samarbeidet mellom de tre konkurrentene har som formål å løse dette.

Planen er å investere 500 millioner euro, tilsvarende 5,1 milliarder kroner, og eierandelen vil være like stor for alle de tre selskapene. Startskuddet er satt til 2022 og målet er å installere og betjene minst 1.700 ladepunkter innen fem år.

Signeringen av avtalen ventes innen utgangen av 2021.

Det felles selskapet vil ha base i Amsterdam og vil i tiden fremover søke flere partnere og offentlig finansiering. På lang sikt skal samarbeidsavtalen være med å muliggjøre EUs «Green Deal», et program for en karbonnøytral godstransport innen 2050.

En fersk bransjerapport har kartlagt ladebehovet for en overgang til en karbonnøytral godstransport og den slår fast at det trengs inntil 15.000 offentlige ladepunkter innen 2025. I 2030 må 50.000 ladepunkter være tilgjengelig i Europa for å takle overgangen, ifølge meldingen.