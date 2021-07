Sævik kjøper seg opp før han selger seg ned

Gjennom sitt private familieselskap Havilafjord, inngikk Per Sævik denne uken en avtale med en uavhengig tredjepart om kjøp av 4,74 millioner aksjer i Fjord1 til 52 kroner pr. aksje.

Sævik er også i en prosess for å kjøpe 3,85 millioner Fjord1-aksjer fra Runde Holdco til samme kurs.

Hvis aksjekjøpene faller på plass, legger Sævik-familien nesten 450 millioner kroner på bordet for å øke eierandelen i Fjord1 til rundt 93,55 prosent.

– Dette er et steg videre i det vi har meldt tidligere, der vår intensjon er å ta selskapet av børs, sier styreleder Vegard Sævik i Fjord1 til Finansavisen.

STYRELEDER I FJORD1: Vegard Sævik. Foto: FJORD1

Ifølge selskapet utløser det ikke et pliktig bud på de resterende aksjene selv om eierandelen nå passerer 90 prosent, men Havilafjord er fortsatt interessert i å kjøpe flere aksjer.

Vil selge seg ned

Ifølge Vegard Sævik har det også lenge vært intensjonen at Vision Ridge Partners skal ta en eierandel i Fjord1, siden fondet har finansiert flere av Sævik-familiens aksjekjøp.

Når Fjord1 er tatt av børs, er derfor familiens plan at den skal selge en del av sine aksjer til det amerikanske fondet Vision Ridge Partners slik at de to eier 50/50 av fergerederiet.

Har kjøpt og kjøpt

Opprinnelig kjøpte Per Sævik aksjene som Møre og Romsdal fylkeskommune eide i Fjord1, en post på 41 prosent. Senere kjøpte han aksjeposten som var eid av Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Høsten 2019 eide Sævik-familien 51,5 prosent av Fjord1, og fortsatte å kjøpe seg opp med finansiell støtte fra Vision Ridge Partners.

Oppkjøpene utløste irritasjon hos blant andre Frederik W. Mohn, som var Fjord1s nest største aksjonær. Han trakk seg da fra styret i rederiet, og i mai i fjor hadde han solgt seg helt ut.

Aksjene solgte han til Sævik, som sammen med Vision Ridge da fikk kontroll over 88 prosent av selskapet.