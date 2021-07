Aksjen vil stige over 50 prosent

I følge investeringsselskapet Wedbush vil General Motor sitt fokus på elektriske biler og programvare gjøre at Wall Street vil mer se på det som et tech-selskap.

Det siste året har den amerikanske bilgiganten General Motors (GM) gått over 34 prosent. Oppgangen har i stor grad vært drevet av lanseringen av planer om å gå over til å fokusere på elektriske biler.

Analytiker i Wedbush Dan Ives skriver i et notat til sine klienter torsdag at aksjen fortsatt har signifikant oppsidepotensiale og har startet dekning av GM med en «outperform» rangering.

– Vi tror at GM vil bli vurdert mer som en teknologiaksje og elbilprodusent heller enn å bli verdsatt som en tradisjonell bilprodusent, skriver Ives.

Han legger til at selskapets batteriprogram vil gjøre det mulig å kapre markedsandeler fra andre produsenter av elektriske kjøretøy.

Wedbush har satt et kursmål på 85 dollar per aksje for GM. Det er 52% over kursen GM stengte på torsdag. På lengre sikt tror analytikeren aksjen kan stige enda høyere.

– Vi tror GM er i en god posisjon til å doble markedsverdien innen utgangen av 2022, skrev analytikeren i notatet.