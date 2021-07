5.600 drosjer i London er borte

Mange som har lisens til å kjøre, eier ikke en egen bil, men leier en bil eller er ansatt for å kjøre for eiere. Slik får man utnyttet mulig timer per døgn.

Som en følge av at mange London-drosjer har parkert det siste året, så har det hopet seg opp med ubrukte biler på parkeringsplasser og jorder utenfor hovedstaden.

Den eneste produsenten av London-drosjene har også merket konsekvensene av coronaviruset, ved at salget av nye drosjer nærmest har stanset helt opp.

PARKERT: Over 200 London-drosjer er etterlatt på et jorde i Epping, nordøst for London. Bilene tilhører et drosjeselskap, men sjåførene deres har ikke lenger råd å leie dem siden kundene forsvant da coronaviruset kom. Foto: NTB

Få støttetiltak

Nå er det ikke bare de kjente London-drosjene som har forsvunnet.

I Storbritannia har man to drosjesystemer. Biler som kan plukke opp passasjerer på gaten og de man bare kan bestille på telefon eller via en app, eller fra egne holdeplasser utenfor bysentrum.

I sistnevnte kategori finner man mange flere drosjer og sjåfører. Fallet i antall radiodrosjer har falt fra 95.400 i april i fjor til 77.000 på samme tid i år.

Drosjenæringen er kritisk til myndighetenes behandling av sjåførene det siste året. Det er nemlig få målrettede økonomiske støttetiltak som er tilbudt eiere og sjåfører av de kjente London-drosjene.

De har på et vis falt mellom to stoler, siden de på den ene siden er selvstendige næringsdrivende, men også har et monopol på sin virksomhet gjennom en offentlig lisensordning.

Mangeårig utdanning

En sjåfør som kjører en London-drosje, kan ta seg bedre betalt enn andre drosjesjåfører. Men kravet for å få lisens til å kjøre slike drosjer er strengt.

En sjåfør må kunne finne frem i London uten å bruke kart, noe som vil si at de må huske nærmere 25.000 gater, veier, kvartaler og områder i storbyen.

Noen ganger oppgir passasjerer også kun et landemerke eller en bestemt bygning, uten å si gateadressen. Da må sjåføren også finne frem, og det er over 20.000 av dem.

Det sies at en London-drosjesjåfør trenger to til fire år med opplæring før man klarer de vanskelige testene som må bestås. I tillegg kreves det plettfri vandel.

Den ekstreme evnen til drosjesjåførene har for øvrig fascinert hjerneforskere i mange land. De har studert sjåførenes utrolig egenskaper med å huske Londons mange gater, steder og bygninger.