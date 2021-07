Europas største bilprodusent satser elektrisk

Utslippsskandalen i 2015, da Volkswagen trikset med utslippstester for dieselmotorer, kostet Volkswagen over 32 milliarder euro. Volkswagen gjør nå et nytt forsøk på å bli miljøvennlige og satser stort på elektriske biler.

Tirsdag presenterte Volkswagen, som er Europas største bilprodusent, sin strategi frem mot 2030. Volkswagen uttalte at de forventet at halvparten av deres bilsalg vil være elektrisk fremover.

Videre viser den tyske bilprodusenten at de har tro på skiftet til elektrisk og selvkjørende biler ved at de har økt sine langsiktige lønnsomhetsmål, skriver Reuters.

Lønnsomhetsmålene kommer i forkant av den store klimapakken den europeiske union skal legge frem på onsdag, og det spekuleres i om den inneholder et forbud mot fossilbaserte kjøretøy i fremtiden.

Volkswagen har et mål om å ta over tronen fra Tesla som per dags dato er verdens største produsent av elektriske biler innen 2025. I dag står markedet for elbiler for kun 3 prosent av de globale salgene.

– Vi setter oss selv strategiske mål om å bli markedsledere innenfor elektriske biler og vi ligger i rute, sier styreleder Herbet Diess



Volkswagen har presentert planer om å bygge seks store batterifabrikker i Europa innen 2030 og har valgt kinas Gotion High-Tech som partner for sin planlagte Salzgitter fabrikk i Tyskland, og ser for seg at Spania kan være neste lokasjon for å bygge fabrikk.

Aksjen er opp 42 prosent så langt i år.