Disse elbilaksjene kan entre en supersyklus

En rekke Wall Street analytikere har identifisert deres favorittaksjer for å spille på en supersyklus for elektriske biler og infrastruktur tilknyttet bruken av de.

Morgan Stanley uttaler at sektoren med elektriske biler og infrastruktur er en av de største vekstmulighetene for langsiktige investeringer.

– Infrastruktur for elektriske biler, overgang til fornybar energi, modernisering av rutenett og kraftdistribuering er med på å drive en supersyklus for elektrifisering, skriver Morgan Stanley.

En sikker vinner

Wall Street-analytikerne uttrykker at å være eksponert for markeder tilknyttet elbilproduksjon og drift kan være et godt trekk.

Analytikere i AllianceBernstein tror at markedet for elbilbatterier kan være større enn 654 milliarder dollar innen 2050.

Aksjene Morgan Stanley har plukket ut beskriver de som en god måte å spille på nøkkeltemaene samtidig som det er lav risiko, og forklarer at sektoren har potensiale for vekst på lang sikt.

Eaton produserer elektriske systemer og komponenter og er favoritten til Morgan Stanley som er overvekt i aksjen. Selskapet er 70 prosent elektriske med sterke posisjoner i de amerikanske markedene for utstyr med lav og middels høy spenning, som de tror er nøkkelkomponenter for elbilmarkedene.

Andre favoritter hos Morgan Stanley er det franske kabelselskapet Legrand og Siemens Energy.

AllianceBernstein mener at batterilagringsindustrien fortsatt er undervurdert og mener industrien kan vokse 70 ganger dagens størrelse mellom 2020 og 2050. De tror elektriske passasjerbiler vil ha den største etterspørselen etter batterier i perioden.

Energilagringskapasitet for vind- og solkraft er anslått å representere den andre største etterspørselen etter batterier, etterfulgt av kommersielle biler og mikromobilitetsenheter som elektriske sykler og sparkesykler. AllianceBernstein har plukket ut energilagringsselskapet Samsung SDI og den kinesiske batteriprodusenten Amperex Techology som favoritter.

JP Morgan har også plukket ut noen favoritter i forkant av fremleggelsen av EU sin nye klimapakke. Anbefalingene er den franske bilselgeren Valeo, Mercedes sin produsent Daimler og Europas største bilprodusent Volkswagen.

Analytikerne la til at de europeiske bilprodusentene og tilbyderne av komponenter i Stoxx600 indeks var opp 24,6 prosent i så langt i år og er bare slått av banksektoren som er opp 35,6 prosent.