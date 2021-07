Rapport: Vogntog som kjører miljøvennlig, kan bidra til færre trafikkulykker

– Kraftige nedbremsinger, brå akselerasjon, høy fart etter forholdene og lignende er ting som er knyttet til høyere ulykkesrisiko, sier forskningsleder Tor-Olav Nævestad ved TØI til P4-nyhetene.

Lastebiler har et innebygd system som gir sjåførene karakter basert på hvordan de kjører. Bedriftene som har jobbet mest systematisk med dette, er også de som har høyest trafikksikkerhet, ifølge rapporten.

– Bedriftene med mest omfattende tiltak knyttet til økonomisk kjøring har rundt 33 prosent lavere risiko for ulykker på lang- og regionaltransport, sier Nævestad.

Direktør Guro Ranes for trafikksikkerhet i Vegvesenet gleder seg over funnene.

– Det er ikke nødvendigvis sånn at de tunge kjøretøyene har skylden i ulykker de er involvert i, men det blir jo ofte veldig rått parti om det er et tungt kjøretøy mot et lett i en kollisjon. Så alle ulykker vi kan unngå med tunge kjøretøy er veldig bra. Dette er viktig å ta med videre, sier hun til radiokanalen.