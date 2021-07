Utsatt opptak til handel for Havila Kystruten

Det var forventet at første handelsdag for Havila Kystruten skulle være torsdag 29.juli. Nå antas det at første handelsdag bli onsdag 4.august eller tidligere, skriver selskapet i en børsmelding torsdag.

15.juli søkte selskapet om opptak til handel på Euronext Growth. 26.juli besluttet Oslo Børs å ta aksjene i selskapet opp til handel og det var forventet at aksjene ville bli tatt opp til handel 29.juli 2021.

Havila Kystruten er et norsk rederi som 1.januar 2021 tok over driften av 4 av 11 skip i Hurtigruten, kystruten Bergen - Kirkenes. Rederiet har fire skip under bygging, alle med lengde på 122,7 meter og bredde på 22 meter. Selskapet påstår at de har norskekystens mest miljøvennlige skip.

Havila Kystruten fikk fulltegnet en nyemisjon som tilførte selskapet 500 millioner kroner i ny egenkapital. Sævik-familien vil fortsatt eie mer enn halvparten av Havila Kystruten gjennom Havila Holding. Pengene som ble innhentet i emisjonen skal sikre at selskapet har tilstrekkelig likviditet til å sette i drift de fire kystruteskipene etter hvert som de leveres fra verftet Tersan i Tyrkia.