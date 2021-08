Endelig i pluss etter syv år med tap

Den Continental-eide dekkjeden Dekkmann kunne for første gang på syv år legge frem et positivt resultat i fjor, som endte med et overskudd på 2,6 millioner kroner før skatt. Det er en solid forbedring fra underskuddet på 27 millioner i 2019.

Med tillegg av konsernbidrag økte også egenkapitalen markant i fjor, med 9,4 millioner, til 23,2 millioner.

Selskapet har vært gjennom en endring de siste årene, og flere franchiser har blant annet knyttet seg til kjeden. Totalt har 25 servicepartnere kommet inn, og kjeden har økt omsetningen pr. avdeling.

Dekkmann Dagens Dekkmann er resultatet av en sammenslåing av to selskaper; Olrich Gummiservice (etablert i 1929) og Dekkmann (etablert i 1957).

Olrich-navnet ble tatt bort i 1996.

Kjeden består av en rekke egeneide og franchise avdelinger fra Mandal i sør til Alta i nord.

Dekkmann er et datterselskap av Continental Dekk Norge og dermed «datterdatter» av Continental i Tyskland.

Dekkmann har også gjennomført betydelige investeringer i nye og effektive IT-systemer. Det har effektivisert driften, men de venter samtidig økte kostnader som vil gi utslag på neste års resultat.

– Investeringer og implementering av nye digitale løsninger har gitt en effektiviseringsgevinst. Vi er på ingen måte i mål og jobber for å optimalisere kundeopplevelsen, sier adm. direktør i Dekkmann, Jan Skjoldby, i en pressemelding.