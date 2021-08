Corona slipper taket

Norled kunne se inntektene stige fra 478 millioner i andre kvartal i fjor til 515 millioner kroner i samme periode i år, takket være noe økt aktivitet i catering- og turistsegmentet. I tillegg spilte endringer i kontraktsporteføljen inn.

Coronasituasjonen slipper altså taket, men likevel ikke helt da inntektene fra ekspressbåtene fortsatt henger etter.

De høyere inntektene sørget for å løfte driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) fra 118 til 136 millioner kroner. Videre sørget økte avskrivninger – grunnet fullføring av nybygg, infrastruktur og retrofit-prosjekter – for at bunnlinjen kom inn noe lavere enn i andre kvartal 2020.

Norled driver 23 ferge- og hurtigbåtruter, og fikk i kvartalet levert MF Nesvik (hybrid elektrisk) og MF Hydra (hybrid elektrisk/hydrogen). Begge de Westcon-bygde båtene har gått inn på den nye kontrakten på sambandet Hjelmeland-Skipavik-Nesvik (Ryfylkeferjen) som startet opp 15. april.

Rederiet eies i dag av det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og canadiske CBRE Caledon Capital Management.

Presentasjonen her.