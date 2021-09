Storbritannia står overfor en av sine største transportutfordringer på lang tid – det er mangel på lastebilsjåfører, og det skaper problemer for hele verdikjeden.

Pandemien, Brexit og skatteendringer har kombinert gjort at det er mangel på kvalifiserte sjåfører. Industriledere estimerer et bortfall på rundt 100.000 arbeidere.

Tom Reddy har kjørt lastebil i mer enn 15 år og forteller til BBC at han fikk lønnen sin økt fra 17,50 pund til 24,50 pund over natten. Det tilsvarer et hopp på hele 40 prosent og sendte årslønnen opp fra like under 410.000 kroner til 570.000 kroner.

– Jeg har aldri hørt om noe liknende. Men de kunne betalt meg 80.000 pund i året, og det ville ikke vært nok. Jeg vil dra, sier Reddy.

Han peker på familiesituasjonen kombinert med ubeleilige arbeidstider som en del av det som gjør det mest utfordrende å fortsette i jobben.

Brexit er en faktor, men han peker også på kjønnsforskjeller på veien, rasisme og fremmedhat som grunner til at arbeidsplassen ikke er å foretrekke.

– For mange av oss kan det være vanskelig å komme seg ut av jobben, fordi den ikke gir deg egenskaper andre arbeidsgivere ønsker, sier Reddy.