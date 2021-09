Hydrogenferge kåret til årets skip

Norleds hydrogenferge MF «Hydra» er utpekt til Ship of the Year av bransjebladet Skipsrevyen. Prisen deles normalt ut under de store konferansene Nor-Shipping og SMM, men er grunnet pandemien de seneste to årene blitt delt ut på vestlandet.

Fergen går i rute på sambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland.

Det var samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) som i år overrakte prisen til rederi, byggeverft og designselskap ombord i fergen i Hjelmeland onsdag.

MF «Hydra» er bygget for Norled ved Westcon Yards i Ølen og designet av LMG Marin. Et kriterie for å vinne prisen er at skipet må være bygget ved et norsk verft. Fergen vant prisen i konkurranse mot kabellegingsfartøyet «Nexans Aurora» og cruiseskipet «National Geographic Resolution», begge bygget ved Ulstein Verft.

– MF «Hydra» er det første hydrogen skipet som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, DSB og DNV. Gjennom prosjektet er det etablert kunnskap som vil ha stor overføringsverdi til en kommende flåte av nullutslipp skip, og derved bidra positivt i klimaregnskapet, sier juryformann og ansvarlig redaktør Gustav Erik Blaalid i Skipsrevyen i en kommentar.

Flere «grønne» vinnere

Adm. direktør i Norled, Heidi Wolden mener «Hydra» er starten på et «hydrogeneventyr» for fergerederiet.

– Det er en milepæl for bransjen og Norled. I 2014 var vi så heldige å vinne Ship of the Year for MF «Ampere». Det var også starten på en elektrisk revolusjon i fergebransjen. Syv år senere har vi nå kommet til hydrogenfartøyet, MF «Hydra».

I fjor var det brønnbåtrederiet Rostein som vant utmerkelsen for «Ro Vision» som ble verdens første brønnbåt med hybrid fremdrift. Tidligere år har turistbåtene «Vision of the Fjords» og «Future of the Fjords», tilhørende turistrederiet The Fjords vunnet prisen grunnet miljøteknologi.