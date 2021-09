Havila Kystruten betrygger markedet

Havila Kystruten har gått ut med en presisering etter at fergerederiet nylig meldte at leveringen av «Havila Capella» og «Havila Castor» er blitt utsatt på grunn av nye, store forsinkelser.

Nå opplyser Per Sævik-rederiet at også gyldighetsdatoene for skipsfinansieringene er forlenget, slik at de dekker den forsinkede leveringen av skipene.

Opprinnelig skulle «Havila Capella» og «Havila Castor» vært satt i trafikk på strekningen Bergen–Kirkenes–Bergen allerede i januar i år. Nå ventes første rundreise å finne sted 1. desember.

Coronapandemien og utfordringer knyttet til å få «kvalifisert utenlandsk arbeidskraft inn til verftet for teknisk ferdigstillelse og siste klargjøring av passasjerområdene ombord» har vært trukket frem som årsaker til forsinkelsene.

Da de nye forsinkelsene ble kjent 31. august, stupte Havila Kystruten-aksjen 13,7 prosent på Euronext Growth.