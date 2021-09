Elsparkesykkelgiganter tapte i retten mot Oslo kommune – må kutte antallet elsparkesykler

– Dette er jeg veldig glad for. Det enorme antallet elsparkesykler i Oslo har ført til store utfordringer for fremkommeligheten i byen, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel, etter at det fredag kveld ble klart at elsparkesykkelaktørene tapte sitt søksmål mot Oslo kommune.

Oslo har strammet kraftig inn på reglene for elsparkesykler, blant annet med krav om nattestengning.

Det er imidlertid maksgrensen på 8.000 sparkesykler totalt Tier, Voi og Ryde tok til retten. Maksgrensen gjelder fra fredag denne uken. Disse skal nå fordeles på tolv selskaper, som hver kan ha 667 sparkesykler i drift i Oslo.

Tier, Voi og Ryde ba også Oslo tingrett om en såkalt midlertidig forføyning, noe som ville betydd at deler av elsparkesykkelreglene ville blitt satt på vent inntil videre dersom de vant frem.

– Uholdbar situasjon

– Det har vært en uholdbar situasjon for mange i byen vår, spesielt for rullestolbrukere, svaksynte og eldre. I tillegg har omfanget av skader ved bruk av elsparkesykler blitt så stort at helsevesenet roper varsku. Derfor har det vært viktig for byrådet å redusere antallet elsparkesykler, i tillegg til de andre reglene vi nå innfører, sier Stav.

Voi mener taket på 8.000 ble satt uten tilstrekkelig begrunnelse, og de er også kritiske til at det ikke var noen begrensning på antallet aktører.

– Taket er satt uten tilstrekkelig utredning eller begrunnelse og innføres uten noen form for begrensning av antall aktører. Det vil ramme brukerne våre og skape utfordringer for både sikkerhet og rydding i byen, sa norgessjef Christina Moe Gjerde i Voi i forbindelse med søksmålet.

Gjerde har ikke besvart NTBs henvendelser fredag kveld.