Solid start for klimavennlige dansker

Siden det danske taxiselskapet Viggo ble lansert i Oslo i i midten av august, har nesten 10.000 brukere lastet ned selskapets drosjeapp.

– Vi hadde i løpet av de to første ukene fire ganger så mange brukere som da vi startet i København. Dette viser at det er plass for en tydelig klimaaktør innenfor drosjenæringen, sier Joar Tennfjord, adm. direktør i Viggo Norge.

Mens Viggo i Danmark har et samarbeid med Tesla, har selskapet inngått en avtale med Polestar i Norge.

– Da Viggo og Polestar for første gang skulle samarbeidet om utslippsfrie drosjer, var Oslo det naturlige valget. Samarbeidet gjør at vi står ut blant kunder og blir ettertraktet hos nye partnere, sier Tennfjord som også er åpen for andre typer elbiler.



Stort klimaengasjement i Oslo

Ifølge Tennfjord opplever drosjeselskapet at klimaengasjementet i Oslo er større enn blant kundene i København.

– Vi ser at klimaspørsmålet nå er det viktigste temaet i Oslo under valget. Det får også betydning når forbrukere skal velge transport. Folk i Oslo vil reise klimavennlig og elektrisk. Det har vært en positiv overraskelse å oppleve at engasjementet for klima i Oslo, sier Viggo-sjefen som tror klimavennlig transport kan gi hele taxinæringen et løft.

Planen er å ha 60 biler på veien i løpet av høsten, og opp mot 200 neste år.

– Bare en 1 av 5 personbiler i Oslo er elektriske og i landet ellers er tallene enda lavere. Når klimautslippene skal ned, er det et stort marked for klimavennlige drosjer. Gjennom å være et klimavennlige alternativ kan vi gjøre drosjemarkedet større og mer lønnsomt, sier han.

Før selskapet utvidet til Norge hadde det blitt investert et tosifret antall danske millioner kroner i selskapet. Viggo tapte likevel 1,4 millioner i oppstartsåret. Det statlige Danske Vekstfondet har bidratt med støtte, og foruten Bardenfleth-Hansen, er Philip Mourier i Selmer-Gruppen og Nurt Ventures inne på eiersiden.