Uber investerer tungt – øyner overskudd

Uber har revidert guidingen for tredje kvartal, og venter nå 22,8-23,2 milliarder dollar i brutto bestillinger i tredje kvartal. Under presentasjonen av tallene for andre kvartal lød prognosene ifølge CNBC på 22-24 milliarder dollar.

I andre kvartal kom brutto bestillinger inn på 21,5 milliarder dollar, hvorav matleveringer sto for 12,9 milliarder og «mobility» 8,6 milliarder dollar.

– De sier at kriser skaper muligheter, og det stemmer sannelig for oss de siste 18 månedene, sier konsernsjef Dara Khosrowshahi i meldingen som er sendt til finanstilsynet i USA (SEC).

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ventes til å havne i intervallet minus 25-pluss 25 millioner dollar, mot tidligere guiding på minus 100 millioner dollar.

420.000 flere sjåfører

Justert for engangseffekter gjentar Uber guidingen om positiv EBITDA i fjerde kvartal.

I andre kvartal rapporterte Uber 1,51 milliarder turer på plattformen, 4 prosent flere enn i første kvartal og 105 prosent flere enn i samme periode i fjor. Sjåfører og budtjeneste dro samlet inn 7,9 milliarder dollar i løpet av kvartalet.

I en telefonkonferanse med investorer nylig opplyste Khosrowshahi ifølge CNBC om at priser og ventetider ikke møter selskapets mål.

– I andre kvartal investerte vi i gjeninnhentingen ved å investere i sjåfører og budbringere. Vi opplevde sterk fremgang, med en økning i antall månedlige aktive sjåfører og budbringere i USA på nesten 420.000 fra februar til juli, sa Uber-sjefen.