Dro inn nesten hele fjorårsresultatet på fire mnd.

Møller Mobility Group dunket inn et resultat før skatt på 1.635 millioner kroner i andre tertial, som er 669 millioner høyere enn i samme periode i fjor. Resultatet er nesten også på nivå med helårsresultatet for 2020.

– God etterspørsel etter nye elektriske bilmodeller, et sterkt bruktbilmarked, samt god omsetningsutvikling og effektivitet i servicemarkedet, er de største driverne bak omsetningsøkningen, sier konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group i en melding fra selskapet.

Omsetningen for mobilitetskonsernet endte på 24,2 milliarder kroner, opp fra 20,8 milliarder i samme periode i 2020.

– Flere modeller er på vei inn og kontraktsinngangen er meget god, legger Hellman til.

Til tross for at ordreinngangen er høy er utleveringstakten så langt i år lavere enn i fjor, på grunn av delemangel på fabrikkene.

Øyner godt 2022

Møller Mobility Group opplyser i meldingen at det står i en sterk finansiell posisjon, med en solid ordrebank og en modellportefølje som har slått godt an i 2021.

Utgangspunktet skal dermed være svært godt for videre utvikling.

– 2021 blir et meget godt år for konsernet, men det knyttes noe usikkerhet til den nevnte leveringssituasjonen fremover. De makroøkonomiske utsiktene er også grunnleggende gode, men det er en viss risiko for tiltakende finansiell uro, som kan få innvirkninger på bilsalget det kommende året, påpeker Herman.

– Vi forventer likevel at også 2022 blir et godt år, sier han.