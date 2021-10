Bezos sender Captain Kirk til verdensrommet

Fiksjon møter virkeligheten når Jeff Bezos' romselskap Blue Origin skal sende den legendariske kanadiske skuespilleren William Shatner opp i verdensrommet i løpet av oktober.

Shatner ble udødeliggjort i rollen som Captain Kirk i den originale versjonen av «Star Trek», som gikk på TV på slutten av 60-tallet. Nå gjør han som rollefiguren sin og reiser til verdensrommet med hjelp av verdens nest rikeste mann.

VAR FØRST: Jeff Bezos var på den første turen til Blue Origin. Foto: Bloomberg

Blir tidenes eldste

Oppskytingen er satt til 12. oktober og vil bli gjennomført av selskapets New Shepard-rakett. Dette blir den andre turen med mennesker for romraketten, etter at Bezos selv var med på den første turen i juli.

I tillegg til Shatner vil også Blue Origins konserndirektør Audrey Powers bli med samt grunnleggerne av Planet Labs og Medidata henholdsvis Chris Boshuizen og Glen de Vries.

Med sine 90 år blir Shatner den eldste som personen som drar til verdensrommet, og passerer uftfartspioneren Wally Funk som var 82 år da han ble med på Blue Origins første tur ut i verdensrommet.

Bezos har tidligere sagt at de planlegger å sende tre besetninger ut i verdensrommet i 2021, med Shatners tur som den andre i rekken.

I tillegg til å ha spilt i «Star Trek» er Shatner også kjent fra TV-seriene «T.J. Hooker» og «Boston Legal» for å nevne noen.