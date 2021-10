SpaceX verdt over 100 mrd. dollar

Gjennom et nytt aksjesalg blir Elon Musks SpaceX verdsatt til 100 milliarder dollar – over 850 milliarder kroner.

Den ny verdsettelsen innebærer at SpaceX har klart det kunststykket å bli verdt det samme som 100 enhjørningsbedrifter uten å være børsnotert. Det skjer etter at SpaceX har inngått en avtale med nye og eksisterende aksjonærer om å selge opptil 755 millioner dollar i aksjer fra selskapets innsidere til 560 dollar pr. aksje, skriver CNBC. Dette vil sette den totale verdien på selskapet opp til 100,3 milliarder dollar.

VERDENS RIKSESTE MANN: SpaceX-grunnlegger Elon Musk skal være god for over 200 milliarder dollar, ifølge Forbes. Foto: Bloomberg

Opp 35 prosent i år

Verdsettelsen på 100,3 milliarder dollar er en økning på over 35 prosent fra forrige prising i februar, da selskapets verdi ble satt til 74 milliarder dollar. Til sammenligning er verdens største bilprodusent, målt etter verdi, børsnoterte Tesla, verdt rundt 777 milliarder dollar.

Romselskapet til det som i øyeblikket er verdens rikeste mann, ifølge Forbes, er dermed det nest største selskapet i verden, målt etter verdi, som ikke er børsnotert. Bare bak det kinesiske selskapet bak TikTok, Bytedance, men foran fintechselskapet Stripe.

Grunnen til at SpaceX har steget så mye i verdi den senere tiden kommer av at selskapet har samlet inn milliarder for å finansiere arbeidet med de to kostbare prosjektene «Starship» og «Starlink», skriver CNBC.

Starlink er selskapets plan om å bygge et sammenkoblet internettnettverk med tusenvis av satellitter, designet for å levere høyhastighetsinternett til forbrukere hvor som helst på planeten. Mens Starship er den massive, neste generasjons romfergen SpaceX utvikler for å frakte last og mennesker på oppdrag til månen og Mars.